للعمل في أفريقيا.. مذكرة تعاون بين "المقاولين العرب" وقناة السويس

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع مذكرة تفاهم، اليوم، مع شركة "المقاولون العرب" برئاسة المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة الشركة، لتعزيز سبل التعاون المشترك لتنفيذ المشروعات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك بنطاق القارة الإفريقية.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، وشركة "المقاولون العرب" الرائدة في مجال المقاولات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والشريك الرئيسي للهيئة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة خلال الأونة الأخيرة.

وبمقتضى الاتفاق، يتعاون الطرفان للحصول على مشروعات مشتركة بالدول الإفريقية وتنفيذها في مجالات التشييد والبناء وبناء السفن والكراكات والوحدات العائمة والكباري العائمة وحواجز الأمواج والتكريك، على أن يتم توقيع اتفاقيات منفصلة لكل مشروع على حده.

وأكد "ربيع" أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من شركاتها التابعة لها ومما تمتلكه من مقومات وإمكانيات وخبرات متراكمة في مجال تنفيذ المشروعات المتعلقة بالملاحة البحرية ومرافقها الخدمية، وتبنى خطة جديدة للتطوير قائمة على عقد شراكات مع مؤسسات وشركات كبرى من ناحية وتوسيع نطاق العمل بفتح أسواق خارجية جديدة من ناحية أخرى.

وأوضح أن الاتفاق يعد نتاجا للخطة التسويقية والترويجية التي اعتمدتها إدارة الشركات بالهيئة للتعريف بأنشطة الشركات التابعة وفتح أسواق خارجية بالقارة الإفريقية، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية لدعم التنمية بإفريقيا من خلال المشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات هامة تقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتوطيد العلاقات والروابط الممتدة مع الأشقاء الأفارقة.

وقع مذكرة التفاهم عن هيئة قناة السويس، المهندس نصر عبد العزيز عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الشركات، والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ورئيس قطاع إفريقيا، وفي ختام مراسم التوقيع، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة للمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.