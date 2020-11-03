أعلى بيع في "قناة السويس".. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-11-2020

سجّل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

وترصد "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، حيث سجل الدولار الأمريكي أعلى بيع في بنك قناة السويس والمصرف المتحد.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

وخلال تداولات أمس الاثنين، واصل الدولار الأمريكي، ارتفاعه عالميًا، مع انتظار انتخابات الرئاسة، وبعد بيانات اقتصادية.

ويستعد المستثمرون لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما استمرت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي في التأثير على المعنويات.

ويلتزم المستثمرون بعملة الملاذ الآمن، حيث تبقى الانتخابات الرئاسية غداً الثلاثاء الأسواق المالية في حالة تأهب.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أكثر من عامين.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2%، إلى 1.1627 دولار، كما صعد بنسبة مماثلة مقابل الين الياباني ليسجل 104.84 ين.

وشهدت العملة الأمريكية زيادة 0.3%، أمام الجنيه الإسترليني لتسجل 1.2902 دولار، وارتفعت أيضاً مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.4%، لتصل إلى 0.9204 فرنك.

أسعار العملات المحلية

ومحليًا سجلت أسعار العملات استقرارًا في البنوك، إذ سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، بينما سجل سعر اليورو 18.34 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 20.26 جنيه للشراء، 20.38 للبيع.

أما العملات العربية، فجاء سعر الريال السعودي بـ4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وأخيرا سجل سعر الدينار الكويتي 51.17 جنيه للبيع، و51.51 جنيه للبيع.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 94.14.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 12 دولارًا عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع انتظار انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وينتظر المستثمرون انتخابات الولايات المتحدة المزمع إقامتها اليوم، الثلاثاء، مع إشارة استطلاعات الرأي إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.