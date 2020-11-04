ارتباك حركة القطارات بخطوط السكة الحديد بسبب حبس سائق النجيلي

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن أن التأخيرات التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية على بعض خطوط السكك الحديدية، سببه سائقي القطارات وإصرارهم على تشغيل أجهزة التحكم الآلي بجرارات القطارات ATC احتجاجا منهم على الحكم على سائق "قطار النجيلي" الذي وقع في مارس الماضي وتسبب في إصابة 13 راكبا، بالسجن لمدة 9 سنوات نتيجة إغلاقه جهاز التحكم الآلي بجرار قطاره.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك ارتباكا كبيرا في حركة القطارات، موضحا أن الهيئة لن ولم تسمح للسائقين بالضغط عليهم بسبب حبس سائق زميلهم، مؤكدا أن الهيئة ليس لها دخل في حبس سائق النجيلي.

وأضاف المصدر أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تشغيل قطارات جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحًا أنه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة.

ونوه المصدر، إلى أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل العمل على تطوير وتحديث منظوماتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكدا أن سكك حديد مصر ستكون مثل مثيلتها في الدول المتقدمة مطلع 2022.