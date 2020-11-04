أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة بقرى ومدن القليوبية

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم، صاحبتها أمطار خفيفه على بعض الأنحاء، إلى جانب انتشار مكثف للسحب فى سماء مدن وقرى المحافظة.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار على قرى ومدن المحافظة، ووجّه إلى نشر المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحا أن الشركة أعادت تأهيل غرف صرف الأمطار بنطاق المحافظة بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح مجاهد، أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، ومن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة.

وأكد أن إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة.

وأشار إلى وضع خطة لمواجهة الأمطار ينفذها 540 عاملًا إلى جانب قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكاة لجاهزية المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة.