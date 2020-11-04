رئيس العربية للتصنيع: وزير الإنتاج الحربي الجديد امتداد طبيعي للعصار

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع: "أنا متأكد إن معالي الوزير محمد أحمد مرسي هو امتداد طبيعي للفريق فخري محمد أحمد العصار".

وأضاف "التراس"، في تصريحات له، أن "الوزير مرسي"، يتميز بالدقة الشديدة، والتنظيم الدقيق، مضيفا: "وهو راجل حقاني في عمله وتصرفاته".

ووجه رئيس "العربية للتصنيع"، الشكر للوزير على فترة عمله كمدير عام للهيئة العربية للتصنيع، مضيفا: "إحنا اللي استفدنا منه.. مش هو اللي استفاد منا".

وواصل "التراس"، الإشادة بـ"الوزير مرسي"، قائلاً: "إحنا تعلمنا منه الإرادة الرشيدة العاقلة الواعية، وكان إضافة كبيرة جدا للهيئة".

وأوضح أن "العربية للتصنيع" خسرت كثيرا حينما تولى رئاسة وزارة الإنتاج الحربي، موضحا أن العمل معه اتسم بالتعاون والأخوة والاحترام المتبادل، موجها له التحية والتقدير باسم العاملين بـ"العربية للتصنيع".

وقال إن مهمة وزير الإنتاج الحربي، "ليست باليسيرة ولا السهلة"، ولكنها مهمة صعبة، وهو قادر على مواجهتها، وقادر على تنفيذ "طفرة" حقيقية.

ولم ينس "الفريق التراس"، الفريق فخري الراحل محمد العصار، واصفا إياه بـ"الرجل المعطاء ذو الخلق العظيم".

وتعهد باستمرار التكامل والتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، وكل الجهات التصنيعية بالدولة، مضيفا: "استمرار التكامل بين الهيئة والوزارة مبدأ متفقين عليه مع معالي الوزير ومصرين على التنفيذ".

وواصل: "بالتكامل والتكاتف هننجح وهنقدر ننهض بالقطاع الصناعي في مصري ونصل به لأعلى مستويات في المنطقة"، مضيفا: "ونحن لدينا الإمكانيات والكوادر والإرادة إننا نتكامل وهي موجودة".

وكان الوزير محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد أشاد بالفريق عبدالمنعم التراس، خلال احتفالية العيد السادس والستين للإنتاج الحربي أمس، والذي يواكب ذكرى إنتاج أول طلقة مصرية.

وقال "الوزير مرسي"، خلال فعاليات الاحتفال، إن "الفريق التراس جامعة وليس مدرسة فقط"، مشيرا إلى أنه تعلم منه الكثير.