التراس لسفير كوريا الجنوبية: نسعى لإشراك بلادكم في مشروعاتنا القومية

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، هونج جين ووك دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، في زيارة تعكس قوة الاقتصاد المصري المتنامي وثقة كبار المستثمرين والشركات العالمية في كفاءة مؤسستنا الوطنية العملاقة.

تناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة الكورية الجنوبية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي في مجال التعليم والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتابلت والشاشات التفاعلية والصناعات الطبية وصناعة أغشية محطات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.

كما تمّ عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات الكورية، وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وأوضح "التراس"، أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وسول وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكّدًا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف أنَّ الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات الكورية الجنوبية والتي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكّدًا أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الكورية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب مناقشة إمكانية اشتراك الشركات الكورية الجنوبية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة، خاصة الميكروباصات وتحويلها إلى سيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي.

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالعربات الكورية التي تتميز بمواصفات الجودة والمتانة، لافتًا إلى تحقيق السعر المناسب للسوق المصري وإمكانية التصدير إلى الدول الأفريقية.

بدوره، أكّد هونج جين ووك دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، أنَّ السوق المصري جاذبا للاستثمارات الكورية ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، لافتًا إلى حرص كبري الشركات الكورية ورجال الأعمال الكوريين وتطلعهم للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أنَّ حكومتي البلدين يعملان عن قرب لمناقشة ودراسة إمكانية إبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما لإنشاء إطار للتعاون الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أنَّ كبري الشركات الكورية ومنها سامسونج وهيونداي متحمسة للانفتاح والتعاون وعقد الشراكات مع "العربية للتصنيع" لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجالات الصناعة المتعددة.

وثمن السفير الكوري الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، لافتا إلى أنَّ شركة "هيونداي روتم" الكورية العالمية تحرص على الاستثمار في مصر والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، علمًا بأن هيونداي لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تحقق بالعربية للتصنيع.