معرض ملابس وأدوات مدرسية مجانا للطلاب غير القادرين في كفر الشيخ

افتتح جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة بلطيم، على مساحتها 4200 مترا بتكلفة 5 ملايين جنيه، كما افتتح معرض ملابس وأدوات مدرسية مجانا للطلاب غير القادرين مشيدًا بالمبادرات المجتمعية الساعية لرفع العبء عن كاهل البسطاء.

وتفقد المحافظ خلال زيارته للمدرسة اليوم، الفصول والمكتبة وغرفة المصادر، ودورات المياه، وتابع إجراءات الأمن والسلامة، واختبر الطلاب في اللغة العربية والانجليزية والمسائل الرياضية، كما تابع المحتوى التعليمي بأجهزة الحاسب الألي.

كما افتتح "نورالدين" معرض شتاء دافئ، ويضم 3 آلاف قطعة أحذية وملابس وأدوات مدرسية، لتوزيعها مجاناً على الطلاب والطالبات المنتمين للأسر الفقيرة، مشيداً بالمعرض والقائمين عليه، و بمستوى الخدمة المجتمعية بالمدرسة ومستوي الطلاب في المرحلة الاعدادية والابتدائية، موجها التحية لقيادات التربية والتعليم برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستشهد افتتاح عددًا من المدارس خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى افتتاح 11مدرسة مؤخرًا، وسيتم افتتاح 19 مدرسة أخرى خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة للقضاء على الفترة المسائية ونسبتها ٧%، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء أحمد السنوسي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم ،والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والمهندس حموده نعمان، نائب مدير فرع الهيئة والمهندس وفائي الشناوى، مدير المشروعات، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والسيد إسماعيل مدير إدارة بلطيم التعليمية.