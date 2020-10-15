2210 مدرسة بكفر الشيخ تستعد لاستقبال العام الدراسي.. 23 طالبا في الفصل

استعدت 2210 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووجه اللواء جمال نور الدين، المحافظ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورؤساء المدن، بتفقد المدارس للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، والانتهاء من أعمال الصيانة، ودهان الدسكات، ومراجعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ويتابع محافظ كفر الشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، موجها بمتابعة حالة النظافة العامة، ومدى الجاهزية المسبقة لاستقبال الدراسة؛ إذ أن 2210 مدرسة، يضمون 43228 معلما، و850739 طالبا.

كما وجه "نور الدين"، بجاهزية كل مدارس التعليم العام والفني لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، ومنع تكدس الفصول، بحيث لا تزيد الكثافة داخلها عن 23 طالبا، وتنظيم المقاعد داخل الفصول، وتباعد التلاميذ، وفق تعليمات وزارة الصحة، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس.

وشدد اللواء جمال نور الدين، على إجراء أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وتفقدت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومديرو الإدارات التعليمية، بتوجيهات الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

كما تفقد المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، عددا من المدارس؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة؛ حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، موجها بضرورة عرض تقرير يومي عن اليوم الدراسي كاملا، بالتنسيق بين الإدارتين التعليمية والصحية وغرفة العمليات، لبيان الإجراءات التي تتخذ في حالة أي طوارئ أو ظهور حالات اشتباه؛ لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وأكد "الشناوي"، أنه سيجرى تنظيف خزانات ودورات المياه بشكل دائم، وتفعيل لجنة الأزمات بكل مدرسة؛ للتعامل الفوري مع أي طواري، مناشدا أولياء الأمور بإلزام أبنائهم بارتداء الكمامات أثناء ذهابهم للمدرسة، ومراعاة التباعد بين الطلاب، ومسافات بينية لا تقل عن متر، وتوفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة داخل كل مدرسة، وعقد ورش عمل وندوات توعية المعلمين والعمال، ونشر بوسترات لتوعية الطلاب.

وتفقدت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، وأحمد عيسى، نائب رئيس المدينة، والدكتور سعيد طنطاوي، مدير الإدارة التعليمية، بعض المدارس؛ للوقوف على اللمسات النهائية للاستعداد للعام الدراسي الجديد، والانتهاء الكامل من قيام إدارات المدارس بأنواعها كافة "ابتدائي، وإعدادي، وثانوي"، وفني وأعضاء هيئة التدريس، من الاستعداد، وانتهاء خطة توزيع الفصول، طبقا للتعليمات الجديدة لاستقبال الطلاب، وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،

وشددت المهندسة عايدة ماضي، على تنظيف خزانات المياه وتطهيرها، وتطهير المدارس، واستعداد مدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنين، لتحويلها إلى مدرسة عسكرية العام الجاري، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، والقيام بمتابعة فصول التقوية داخل المدارس.

وأكدت "عايدة"، أنها وجهت نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والمتابعة الميدانية، بالتنسيق مع مدير الادارة التعليمية، ومديري المدارس، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة وتعقيم المدارس، وإزالة معوقات العملية التعليمية كافة، ورفع كفاءة النظافة والاشغالات بجوار المدارس، والمرور على كافة المدارس، والتأكيد على سلامة أسوارها.