تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين لـ9 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة 9 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود، ومحمد محمد عمار.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، في القضية المقيدة برقم 1390 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قسم شرطة النزهة، أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات انهم ارتكبوا جرائم تمويل جماعة إرهابية، بأن حاز احدهم أموالا للجماعة، وأمد اخر قيادات بالجماعة بمستندات مزورة، وذلك بقصد استخدامها لتمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.