"المصرية للاقتصاد الزراعي" تنظم ندوة علمية حول نظم الري الحديث

أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بتحديث منظومة الري الحقلي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، بعنوان: "سياسات وبرامج ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة"، والتي شارك فيها الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس الدين رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، والدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

وأشار نصار إلى أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لفريق عمل منظومة تحديث الري بالوزارة، بالتوسع في عقد الندوات وورش العمل، والزيارات الميدانية، لتوعية وإرشاد المزارعين بالمحافظات المختلفة، بأهمية التحول إلى نظم الري الحديث على أرض الواقع، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين، من زيادة في الإنتاجية والعائد الاقتصادي والدخل، فضلا عن ترشيد استخدام المياه، لافتا إلى أن الوزارة تقدم كل أشكال الدعم الفني للمزارعين في هذا الأمر.

ومن جانبه استعرض الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فوائد استخدام أساليب الري الحديثة والتي تتمثل في انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الري.

وأضاف الدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي ان تحديث الري يساهم أيضاً في رفع كفاءة لتوزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، لافتا الى ان الري بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة و الأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.

واستعرض الدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، اهمية جودة مستلزمات وشبكات انظم الري الحديث والحرص علي صيانتها بشكل مستمر.