محافظ القليوبية يبحث سبل تطوير نظم الري الحديث

اجتمع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بكل من الدكتور عواد سكرتير عام محافظ القليوبية، والمهندس حسن أحمد زايد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التعاون المشترك بين مديرتي الزراعة والري لحث وتوعية المزارع القليوبي على التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، على أن يتم البدء بالمساحات البستانية أولًا، والتي تمثل حوالي 40 ألف فدان.

وذكر "الهجان" أن القليوبية لديها 160 ألف فدان، من بينها 40 ألفًا بساتين، يروى منها حوالي 4660 فدانًا بالتنقيط، مشدداً على تكثيف توعية المزارعين بأهمية اتباع الأساليب الحديثة لري أراضيهم، من أجل تعميم مشروعات الري الحديث لتغطية أكبر مساحة من الرقعة الزراعية بشتى أنحاء المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم عمل جولات وزيارات ميدانية للنماذج الناجحة للري بالتنقيط التي قام بعض المزارعين بتطبيقها، وذلك لتشجيعهم، مشيرًا إلى أن وزارة الري ترعى عددًا كبيرًا من المبادرات التي تحفز المزارعين للتحويل لنظام الري بالتنقيط أو الري الحقلي، من بينها صرف قروض ميسرة بالتعاون مع البنك الزراعي لمساعدتهم في التحويل الي نظام الري الحديث.

وأضاف أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع مديرية الزراعة لإجراء دراسات ميدانية لتجميع المزراعين، وإنشاء شبكات ري حديث لمزارعهم.