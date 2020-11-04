"الأعلى للإعلام": بروتوكول مرتقب مع البحث العلمي لتدريب مقدمي البرامج الطبية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن اعتزامه توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإعداد دورة تدريبية للإعلاميين الذين يقمون بتقديم برامج طبية عبر الفضائيات المختلفة لضمان تقديم رسالة طبية وإعلامية تفيد ولا تضر المواطن.

وكان من المقرر أن يتم توقيع البروتوكول، اليوم الأربعاء، إلا أن المجلس أبلغ الصحفيين المكلفين بتغطية نشاطه بتأجيله لوقت لاحق.

وعقد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا أمس مع الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، وحضر اللقاء الدكتور أحمد مسعد المتحدث الإعلامي باسم نقابة أطباء الأسنان.

وقال بيان للمجلس إن الطرفين ناقشا خلال اللقاء سبل التعاون من أجل وضع معايير وأكواد سواء لظهور الأطباء في وسائل الإعلام المختلفة أو تناول المواد العلمية الخاصة بهم والأدوية والعقاقير التي تمس حياة الناس.

من جانبه قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في كلمته: "نحن لسنا ضد ظهور الأطباء في البرامج الطبية الخاصة بوسائل الإعلام المختلفة، لكن لابد وأن يكون هناك ضوابطا لظهورهم من منطلق حماية المواطن، خاصة وأن معظم هذه البرامج تبث عبر ترددات لا تتبع النايل سات" .

وأضاف "جبر" أن هناك أدوية وعقاقير غير معتمدة تقدم في بعض البرامج، وكأنها تساعد على الشفاء من كل الأمراض، لافتًا إلى أن المجلس خاطب نقابتي الصيادلة والأطباء للتعاون معنا في توفير كل سبل الحماية للمواطن.

وشدد رئيس الأعلى للإعلام، أن المجلس بصدد إعداد ميثاق مشترك مع نقابة الأسنان ونقابتي الصيادلة والأطباء لضبط ظهور الأطباء من خلال القنوات الفضائية، مشددًا على أنه من غير المسموح تقديم برامج طبية للمشاهد دون حصول ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الأسنان.