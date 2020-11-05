رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ محافظ الأقليم بالعيد القومي

هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع منسوبي بالجامعة، محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة في مجال المشروعات التنموية المشتركة، فضلا عن تسخير كافة إمكانيات الجامعة لدعم التعاون المشترك مع المحافظة لخدمة شعب كفرالشيخ تحقيقا لدور الجامعة الريادي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف دسوقي، أن تكاتف الجامعة مع المحافظة يأتى من منطلق مسؤوليتها الوطنية المشتركة تجاه المحافظة، داعيا المولى القدير أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.ووجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ كفرالشيخ على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقري متمنياً التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمعالي المحافظ لدعمه للجامعة متمنيا له التوفيق والسداد.

وأشاد الدكتورعبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بالقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة مؤكداً أن الوطن يمر بظروف استثنائية على كافة الأصعدة ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على النهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة .