رئيس جامعة كفر الشيخ يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

دعا الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع أطياف وفئات الشعب ‏المصري لضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، والمُقرر إجراؤها على مدار يومي 7 – 8 نوفمبر المقبل.

وأضاف، أن هذا الاستحقاق الدستورى يأتي في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن التصويت بحُرية لمن يستحقون تمثيل الشعب، لافتًا إلى أن المشاركة لدعم العملية الديمقراطية وأن يمثل صوت كل ‏مصري رصاصة ضد الإرهاب بهدف لستكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف الميادين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.‏

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء انتخابات مجلس النواب يكتمل البرلمان بغرفتيه، ليؤديان دورهما لإثراء الحياة النيابية الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية.

وأشار، إلى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني على الجميع وأن يكون الشعب مشاركًا في كل الاستحقاقات الانتخابية.‏

وناشد رئيس الجامعة المواطنين عدم الالتفات إلى دعوات التيارات الإرهابية الهدامة بعدم المشاركة في الانتخابات، موجهًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة بشأن فيروس كورونا، خلال فترة التصويت للمحافظة على الصحة العامة.

وصرح رئيس الجامعة، بأنه سيتم التيسير على العاملين للذهاب إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ‏بالتناوب خلال يومي عملية الاقتراع.‏

وتنطلق انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتها الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، حيث يتنافس في كفر الشيخ 150 مرشحا على 10 مقاعد فردي داخل 4 دوائر انتخابية.

وشملت قائمة المرشحين في دوائر كفر الشيخ ترشح 49 مرشحًا بالدائرة الأولى التي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، و24 مرشحا بالدائرة الثانية التي تضم مركزي سيدي سالم والرياض، و29 مرشحا بالدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الحامول، بيلا وبلطيم والبرلس، و48 مرشحا بالدائرة الرابعة التي تضم مراكز دسوق، فوه ومطوبس، وتم تعليق الكشوف بمحكمة كفر الشيخ.