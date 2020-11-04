في تصنيف "يو إس نيوز" الأمريكي.. كفر الشيخ ضمن أفضل 1100 جامعة عالميا

أعلن الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إدراج الجامعة، للمرة الأولى، ضمن قائمة أفضل 1100 جامعة عالميا، في تصنيف "يو إس نيوز" الأمريكي لعام 2021.

وقال "دسوقي" في تصريح له، اليوم، إن الجامعة احتلت المركز 1056 عالميا و37 إفريقيا و12 محليًا، لافتًا إلى إدراج 19 جامعة مصرية حكومية وخاصة في هذا التصنيف.

وأشاد الدكتور رئيس الجامعة، بالإنجاز الجديد، مشيرا إلى أن جامعة كفرالشيخ تسير بخطى جادة نحو التحول لجامعة ذكية تساهم في إعداد خريج يتمتع بمواصفات عالمية لتعزيز تنافس خريجيها على المستوى المحلي والدولي، ما يعتبر من الأسس الهامة في تطوير الجامعة على الصعيد الدولي.

وأكد أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

وأوضح الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف "يو إس نيوز الأمريكي" يعتمد على مؤشرات قياس الأداء البحثي للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وسمعتها الدولية والإقليمية، كما يعتمد هذا التصنيف على قواعد بيانات "كلاريفيت الأمريكية" لقياس مؤشرات البحث العلمي للجامعات حول العالم.