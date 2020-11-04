محلل: 5 ولايات تحسم انتخابات أمريكا.. وترامب سيلجأ للمحكمة

قال الدكتور أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، إن الجميع في انتظار 5 ولايات حاسمة هي التي ستحدد من الفائز في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو حتى الآن أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيفوز في ولاية بنسلفانيا، ولكنه قد يخسر ولاية ويسكونسن، وميتشيجين، وفي هذه الحالة سيكون قدرته على الاحتفاظ بالبيت الأبيض أمرا صعبا.

وأضاف "عطية"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي لن يقبل بهذه النتيجة إذا خسر، وأعلن أنه سيتوجه للمحاكم لإعادة فرز ولايتين أهمهما أريزونا، لأنها الولاية الأساسية التي خسرها هذه الانتخابات، وكسبها في عام 2016.

وتابع المحلل الاقتصادي، أن الرئيس الأمريكي حتى الآن متقدم في بنسلفانيا، وبالتالي التركيز بالنسبة له على ولايتي ويسكونسن، وميتشيجين، وهما سيُعلن عن نتائجهما خلال الساعات المقبلة، والذي يفوز فيهما قد يعلن فوزه، ولكن المسألة ليست فقط إعلان الفوز، بل قبول الطرف الآخر للخسارة، وعدم اللجوء إلى المحكمة.

وأشار، إلى أن القاضية الأخيرة في المحكمة العليا التي عينها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سوف تباشر عملها من اليوم، وبالتالي سيكون لها حق التصويت عند عرض القضية على المحكمة، ولن يكون اعتراف ترامب بالهزيمة أمرا سهلا.

ولفت إلى أن ولاية نيفادا حتى الآن لم يعلن عن نتيجتها، وهي ولاية مهمة، كما يبدو أن الجمهوريين سيحافظون على مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أن التوازن في ناحية المحكمة الدستورية العليا في صالح الجمهوريين، وبالتالي فإن السيناريوهات متعددة وكثيرة جدا.

وأوضح، أن هناك احتمالا آخر وهو التعادل، وهذا احتمال ضعيف جدا، ولكن من المتوقع ظهور الصورة بشكل أوضح في نهاية اليوم، وهذا سوف يؤثر على مؤشرات الأسواق العالمية، والقائمون عليها يفضلون المرشح الديمقراطي جو بايدن، لأن سياساته مواليه للشركات العالمية، وقد تكون فرص بايدن أفضل حتى الآن.