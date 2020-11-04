12 ادعاء لترامب عن نزاهة الانتخابات الأمريكية.. الديمقراطيون يسرقونها

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات الرئاسية، قائلًا إنّه "لن يسمح لهم بذلك"، كما أشار ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنّه لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

وخلال الأشهر الماضية، كان للمرشح الجمهوري عدة إدعاءات بشأن نزاهة الانتخابات الأمريكية، مدعيا أنّه سيخسر فقط حال وقوع أي من هذه الادعاءات.

وترصد السطور التالية، أبرز الادعاءات التي فنّدها ترامب، وفقا لشبكة "سي إن إن" وصحيفة جارديان البريطانية، كما يلي:

1. تزوير الانتخابات على يد الديمقراطيين

قال الرئيس الأمريكي، إنّه لن يخسر الانتخابات إلا إذ ارتكب الديمقراطيون عمليات تزوير على نطاق واسع، ونفت شبكة "سي إن إن" إمكانية وجود تزوير من قبل الديمقراطيين، مستشهدة باستطلاعات رأي أجرتها وفاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

2. الاحتيال والتزوير بالانتخابات عبر البريد

قال ترامب، إنّ التصويت عبر البريد وسيلة للاحتيال والتزوير على نطاق واسع، لكن "سي إن إن" قالت إنّ الأمر غير صحيح، وإمكانية الاحتيال في هذا التصويت نادرة الحدوث.

3. بطاقات الاقتراع بالبريد "غير المرغوب فيها"

أشار الرئيس الأمريكي، إلى احتمالية التزوير والاحتيال ببطاقات الاقتراع التي أرسلت من الولايات الأمريكية، إلى الناخبين المؤهلين.

4. تصويت المهاجرين غير الشرعيين

قال ترامب، إنّ ولاية كاليفورنيا أرسلت بطاقات اقتراع لكل مقيم في الولاية، بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين، ونفت "سي إن إن" الادعاءات، مؤكدة أنّ بطاقات الاقتراع أُرسلت للناخبين المؤهلين من مواطني الولايات فقط.

5. استكمال عد الأصوات بعد يوم الانتخابات

يعتقد الرئيس الأمريكي، أنّ احتمالية استكمال عدّ الأصوات لمدة أسبوعين بعد الانتخابات، يعد انتهاك لقانون الولايات، وطالب بإصدار المجموع النهائي للأصوات يوم الانتخابات "الثلاثاء العظيم".

6. استمرار قبول بطاقات الاقتراع بعد يوم الانتخابات

قال ترامب إنّ بطاقات التصويت عبر البريد التي يتم ختمها يوم الانتخابات، وترسل بعد انتهاء اليوم المحدد للانتخابات، هي بطاقات غير قانونية.

7. بطاقات الاقتراع المرفوضة

استخدم الرئيس الأمريكي حقيقة أنّ بعض بطاقات الاقتراع رُفضت بالفعل في انتخابات 2016، وفقا للبيانات الفيدرالية، والتي بلغت نسبتها 1% من إجمالي بطاقات الاختراع، وهو الأمر الذي وصفه بـ"الشنيع".

8. التدخلات الأجنبية في الانتخابات

زعم ترامب، أنّ التصويت عبر البريد قد يتيح للدول الأجنبية التدخل بسهولة في الانتخابات، وغرّد عبر حسابه على تويتر في يونيو الماضي، أنّ الدول الأجنبية قد تطبع الملايين من بطاقات الانتخاب، بينما أوضح الخبراء، أنّ الإجراءات الأمنية الخاصة بالبطاقات ستصعب إمكانية تزييف الانتخابات.

9. بطاقات الاقتراع و"الأنهار"

قال الرئيس الأمريكي، إنّه وجد أكثر من 50 ألف بطاقة اقتراع ملقاة في النهر، لكن ترامب أو أي من أعضاء حملته الانتخابية، لم يذكر اسم النهر الذي عثروا فيه على البطاقات.

10. خطأ في فرجينيا

تحدّث ترامب عن الخطأ الذي وقع في ولاية فرجينيا، والخاص بـ500 ألف بطاقة في فرجينيا، وبيّنت "سي إن إن"، أنّ الواقعة الحقيقة تمثلت في إرسال 500 ألف طلب اقتراع غيابي عن طريق الخطأ، وليس بطاقات اقتراع حسب ما قال ترامب.

11. بطاقات الاقتراع ملقاة في سلة المهملات بولاية بنسلفانيا

استشهد الرئيس الأمريكي، بواقعة العثور على 9 بطاقات اقتراع ملقاة داخل سلة مهملات في بنسلفانيا، مدعيا أنّ البطاقات كانت جميعها في صالحه، وقال المسؤولون المحليون إنّ الحادث خطأ غير مقصود، وارتكبه عامل عديم الخبرة.

وعما قيل إنّ البطاقات تخص ترامب، صدر بيان صحفي أولي من وزارة العدل الأمريكية بعد مراجعتها للبيانات، أوضحت أنّ 7 أصوات منهم كانوا لصالح "ترامب"، فين حين أنّ هناك صوتين غير معلومين.

12. مراجعة توقيع الناخبين

قال ترامب إنّ ولاية نيفادا لا تتحقق من توقيع الناخبين في التصويت عبر البريد، وأوضحت "سي إن إن" أنّ الأمر غير صحيح، وأنّ الولاية تتحقق من جميع التوقيعات.