مدير مركز بروكسيل: لم نعد نثق في استطلاعات الرأي في انتخابات أمريكا

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية ليس مفاجأة، حيث كان من المتوقع أن تكون هذه الانتخابات هي الأكثر تنافسية وحماسية وتجاذبا، موضحا أن هذه الانتخابات تتابع بشكل كبير كذلك تصريحات المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب، ويختلف عما يتم تداوله الإعلام في العالم.

وأضاف "أبو جزر"، في لقاء مع قناة "اكسترا نيوز" من خلال "سكايب"، أنه يتم متابعة النتائج الرسمية فقط، ولم يعد أحد يثق في استطلاعات الرأي، التي كانت تعطي أفضلية كبيرة لبايدن، موضحا أن التباين في النتائج ظهر بالأمس بحسب الاستطلاعات، موضحًا أن ترامب كان سيصعد الأمور، ويلجأ للمحكمة في حال صبت النتائج في غير صالحه، فهو دائمًا يستخدم هذا الأسلوب على الرغم من أن حكماء الحزب الجمهوري نصحوه بعدم الإعلان عن فوزه أو أي نتائج، ولكنه أراد أن يضفي نوع من "الشو الإعلامي" ليرفع من معنويات أنصاره، وهذا من حقه طالما مسموح له في الولايات المتحدة الأمريكية عمل ذلك.

وأشار إلى أن ترامب اعترض على التصويت البريدي، لأنه يعلم أن معظم أصوات الفرز البريدي لن تكون في صالحه، موضحًا أنه أخفق أمام الجمهور الأمريكي في معالجة قضية كورونا، وتراجع بشكل كبير في المجال الاقتصادي في آخر فتراته، ولم يعد لديه الكاريزما الكافية لإغراء كل الأمريكيين.

وواصل أنه إن كان هناك مرشح أفضل من بايدن لاكتسح الديموقراطيون أمام ترامب، ومشكلتهم أنهم اختاروا المرشح الأسوأ أمام ترامب، حيث يتعامل بموضوع الانتخابات بطريقة مختلفة عن غيره من المرشحين.