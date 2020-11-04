أسعار باقات WE Air.. تعرف على تفاصيل أكبر باقة في مصر ومميزاتها

أصبحت الحاجة إلى استخدام شبكات الإنترنت تزداد يوما بعد يوم، وخصوصا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث اتجهت جميع الشركات والمؤسسات إلى تخفيض العمالة والعمل عن بعد من المنازل باستخدام شبكة الإنترنت، كما ساعد على التحصيل الدراسي للطلاب لإمام العام الدراسي.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات عددا من الباقات للمستخدمين، بحيث يتم الاشتراك في الباقة الأنسب لهم، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، باقات الإنترنت التي تقدمها الشركة، وخطوات معرفة إمكانية تغطية شبكة الانترنت للمنطقة من عدمه، كالتالي:

باقات جهاز الراوتر WE AIR 4G

تقدم الشركة عدد من الباقات المختلفة منها جهاز الراوتر WE AIR 4G، والذي يتيح للمستخدم إمكانية استخدام وترحيل الميجا بايتس المتبقية للباقة الجديدة الانترنت، على النحو التالي:

- باقة 250.000 ميجا بايتس "أكبر باقة في مصر": تقدم الشركة المصرية للاتصالات أكبر باقة إنترنت في مصر، والتي توفر 250.000 ميجابايت، بسعر 650 جنيها شهريا، بسرعة تصل إلى تصل الي 150 ميجابت/ثانية.

- باقة 40.000 ميجابايتس: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 40,000 ميجا بايت، بسعر 150 جنيها شهريا.

- باقة 90.000 ميجابايتس: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 90.000 ميجابايتس، بسعر 250 جنيها شهريا.

- باقة 150.000 ميجابايتس: توفر الشركة باقة إنترنت بحد 150.000 ميجابايتس، بسعر 400 جنيها شهريا.

مميزات خدمة جهاز الراوتر WE AIR 4G

- يتم استخدام جهاز الراوتر 4G WE Air، باستعمال شريحة الداتا علي علي شبكة المصرية للاتصلات فقط و بخط الداتا المخصصة للجهاز.

- يمكن استخدامه في مكان واحد فقط لباقات WE Air 150 & WE Air 250.

- يمكن تشغيل حتى 32 جهازا في نفس الوقت والسرعة قصوى 150 ميجابت/ثانية.

- يتم تجديد الباقة تلقائيا كل 30 يوما، ويتم ترحيل الميجابايتس غير المستخدمة للشهر التالي في حالة التجديد في الميعاد المحدد.

- عند انتهاء الباقة الأساسية يمكن التجديد المبكر أو الاشترك في أي من الباقات الإضافية.

- يمكن للعميل تغير المكان الذي تم تحديده وقت الاشتراك في الفروع المخصصة لهذه الخدمة أو عن طريق خدمة العملاء.

ونوهت الشركة المصرية للاتصالات، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن خدمة جهاز الراوتر WE AIR 4G، غير متاحة في جميع الأماكن، وللتأكد من امكانية تغطية مكانك قبل الاشتراك، يمكن الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة والاستعلام عن التغطية الخاصة بالخدمة في المنطقة المطلوبة.