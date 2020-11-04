ريم العدل تعلن إصابتها بكورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة

أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على "فيس بوك".

وكتبت ريم: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

ريم العدل هي مصممة ملابس لعدد من الأعمال السينمائية والدرامية منها "أريد خلعًا"، ثم عملت كذلك في أفلام "ورقة شفرة، السفاح، سمير وشهير وبهير"، كما عملت في مسلسلات "سيدنا السيد، الداعية، سجن النسا".

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

كما أعلنت، منذ قليل، الفنانة سارة عبدالرحمن عن إصابتها بكورونا فور عودتها من مهرجان الجونة.