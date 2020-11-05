حظك اليوم الخميس 5-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية، ويسعدى دائما إلى أن يكون في المقدمة على المستوى الدراسي والمهني، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وعليك أن تعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في مربع برجك تدفعك لمراجعة الماضي واستخلاص الحكمة من خبراتك

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.