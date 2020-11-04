حظك اليوم الأربعاء 4-11-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه قلب طيب، يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر للغد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا تدع عصبيتك تجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.