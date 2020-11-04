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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 4-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد يتميز بشخصية قوية وقيادية، لا يستغني عنها في حياته الشخصية والعملية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على التألق وإيجاد وسائل جيدة للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتواصل جيدا مع من تحب وتجمعك به نشاطات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

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