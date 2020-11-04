نقيب المحامين يروي تفاصيل لقائه بأمين عام جامعة الدول العربية: مثمر

وصف نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، لقاءه اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، بـ"الأكثر من الرائع"، مؤكدا أن الاجتماع دام لساعة ونصف وتناقش الطرفان في العديد من القضايا العربية المشتركة.

وأضاف عطية، في تصريحات لـ"الوطن": "ذهبت للجامعة العربية وجلست مع السفير أحمد أبو الغيط وانضم لنا السفير حسام زكي، لاستزيد من خبرته وثقافته ومعرفته في الكثير من القضايا العربية باعتباري رئيس اتحاد المحامين العرب، لا سيما وأن الاتحاد يقوم بدور قومي وعربي محوري، لذلك لابد أن نقف على القضايا ونحسن اختيار الموضوعات التي سنطرحها داخل الاتحاد".

وتابع عطية: "المناقشة كانت حرة وخارج القيود الدبلوماسية وتبادلنا الرؤى وخرجت سعيدا من اللقاء المثمر، وأهداني السفير أحمد أبو الغيط كتابين له".

جاء ذلك بعد أن التقى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة، اليوم الأربعاء، حيث امتد اللقاء بينهما إلى ساعة ونصف، تحدثا فيه عن القضايا القومية والعربية الهامة؛ بمناسبة دعوة الأستاذ النقيب لاجتماع اتحاد المحامين العرب بشرم الشيخ في ديسمبر القادم.

وكان عطية قد أعلن، في وقت سابق عن هذا اللقاء قائلا: "سألتقي خلال أيام بأمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، الذي تربطني به علاقة حميمة منذ سنوات، لأتناقش معه في عدة موضوعات من أجل التنسيق، وتحديد أولويات القضايا التي يجب أن يتناولها الاتحاد ليسهم في المساعي الواجبة لجامعة الدولة العربية باعتبارها الكيان الوحيد للتعبير عن إرادة العرب".

وأضاف رئيس اتحاد المحامين العرب: "نتمنى لجامعة الدول العربية، أن تتحول إلى جامعة الشعوب العربية؛ لتعبر تعبيرا أوسع وأعمق عن القضايا العربية، وهنا يبدو دور اتحاد المحامين العرب، دورا بالغ الأهمية لأننا نستطيع ونحن فرسان الكلمة والحرية وبلاغة العبارة وقوة الحجة وعمق وعظمة اتساع البيان، أن نعالج ما لا تستطيع الجامعة في ظروفها الراهنة معالجته، وفي تقديري ومخططي وذهني وقلبي مهام كبرى أدخرها ولدور القومي الذي يجب أن ينهض به، وسينهض به".