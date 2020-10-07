اتحاد المحامين العرب يعلن نموذج طلب الانضمام للجانه الدائمة

أعلن اتحاد المحامين العرب، نموذج طلب الانضمام إلى اللجان الدائمة للاتحاد لعام 2020/2021، موضحة أن الاختيار يكون للجنة واحدة فقط.

يشار إلى أن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، أعلن عن رؤساء لجان الاتحاد التسع، من بين الأمناء المساعدين للاتحاد، في 20 سبتمبر الماضي، وكان من بينهم عضوي مجلس نقابة المحامين مجدي سخى، وسيد عبد الغني.

وجاء رؤساء لجان الاتحاد كالآتي:

عبد الواحد الأنصاري – لجنة استقلال القضاء والمحاماة.

مجدي سخى – لجنة التشريعات العربية.

سميح خريس – لجنة العلاقات الدولية.

سيد عبد الغني – لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع.

سعيدة العكرمي – لجنة المرأة والطفولة العربية.

سلامة عمر بسيسو – مركز اتحاد المحامين العرب لخبراء القانون الدولي.

عثماني بن عاشور – لجنة الحريات وحقوق الإنسان.

أيمن بلال – لجنة الشباب.

أحمد سعد القحطاني- لجنة الشئون المهنية.

واجتمع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، برؤساء اللجان الدائمة للاتحاد، لافتا إلى إن الاجتماع كان عبر برنامج ZOOM، وذلك لإعداد برنامج وخطة 2020/2021.

وكانت اللجنة المشكلة لتقييم الأبحاث المقدمة بمسابقة الأبحاث القانونية، برئاسة عضو مجلس النقابة العامة عبد الحفيظ الروبي، أولى اجتماعات اللجنة، بالنقابة العامة.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من الأساتذة، محمد راضي مسعود، وصالح الشواربي، بثينة القماش، محمد غريب، أسامة سليم، صالح حسب الله، أشرف سليمان، الدكتور حمادة نجم، الدكتور أشرف الحبيلي، والدكتور ماهر العربي.

وأعلن "الروبي"، أن اللجنة ستعلن الفائزين بالمسابقة خلال شهر من الآن، عقب مراجعة وفحص وتقييم كافة الأبحاث المقدمة.

يشار إلى أن "الروبي" في وقت سابق، كان أعلن أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأبحاث المقدمة للمسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 محامي في وقت سابق، وتم إحيائها بناء على تكليف من النقيب العام رجائي عطية.

كما أعلن عضو مجلس النقابة، عن أسماء مقدمي الأبحاث للمسابقة القانونية.