حظك اليوم الخميس 5-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بطبيعته النارية، فهو من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع داعم ويساعدانك أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.