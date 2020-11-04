عضو لجنة الإعلام الرياضي: لم نرصد مخالفات في تغطية مشادة فضل وكهربا

قال سامي عبدالفتاح، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة لم ترصد أية مخالفات بخصوص تغطية واقعة مشادة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ومحمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، وذلك في ختام مباريات الدوري العام أثناء الاحتفال بتسلم الأهلي درع الدوري رقم 42.

وتابع عبدالفتاح في تصريح خاصة لـ"الوطن" قائلا: "ما حدث عبارة عن جدل مقبول، واللجنة لم ترصد أية مخالفات بخصوص تغطية واقعة محمد فضل وكهربا، حيث أن ما تم من مناقشات في وسائل الإعلام كان مجرد حالة جدلية".

وكانت اللجنة قد أشادت في وقت سابق بما اعتبرته التزاما لأغلب الصحف المقروءة والعديد من البرامج الرياضية التلفزيونية والإذاعية، "والتي تلتزم بكل الأصول المهنية السديدة والصائبة"، بحسب تقرير رفعته اللجنة في اجتماعها الأخير للمجلس وحصلت عليه "الوطن".

وحذرت اللجنة في الوقت ذاته من الانفلات الصارخ من بعض قنوات اليوتيوب والتي تثير الفتن "والمدمرة للأخلاق الحميدة لمجتمعنا" بحسب وصفها، مؤكدة أن الأجواء الرياضية أصبحت غير رياضية وبالتالى الإعلام الرياضى بما لايبشر بتحسنها رغم الجهود المبذولة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنقية الأجواء في منظومتنا الإعلامية الرياضية، من خلال التوجيهات المتكررة بضرورة الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي وعدم الانجراف وراء دعاوى التعصب.

وكشفت اللجنة أن الإهانات المتبادلة أصبحت غالبة في التناول الإعلامي الرياضي خاصة في المواد المرئية ومنها المواقع الإلكترونية وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزيد الأمور اشتعالا مما يؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعي في ظروف حرجة لشعبنا ووطننا.

وأكدت اللجنة أن مرحلة النصح والإرشاد قد انتهت وأنها سوف ترصد كل المخالفات وتقنن عقوباتها الفورية وفق القانون ولائحة الجزاءات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما في ذلك المسألة التأديبية والإيقاف والمنع والغرامة، كما ناشدت اللجنة من خلال سياسة ولائحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن تتحمل المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة المسؤولية المهنية تجاه كل منتسبيها.