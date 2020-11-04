البابا تواضروس يشيد بـ"100 مليون صحة": "حتى اسمها لطيف"

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمبادرات الرئاسية التي نفذتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وتهتم بصحة الإنسان، وخاصة مبادرة "100 مليون صحة"، والتي وصفها بأنه "حتى اسمها لطيف".

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية، التي ألقاها البابا تواضروس، اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتحدث فيها عن مركز محبة الله في حياة الإنسان، وأن الإنسان يجب عليه أن يحب الله من كل قلبه ونفسه، وقدرته.

وقال البابا، إن محبة الله من "كل القدرة"، تعني القدرة الجسدية، وهي الصحة، ويجب أن يكون الجسد للمسيح والصحة التي يعطيها لك الله تستخدمها من أجله، وهي نعمة من عند الله، والدول تهتم بعمل المستشفيات من أجل صحة الإنسان.

وأضاف بطريرك الإسكندرية: "ومن الأمور الجميلة في بلدنا، مبادرات صحة المرأة والأطفال، والرجال مثل فيروس سي، وحاجة عظيمة أن الدولة بكل قياداتها تهتم بهذه المبادرات، وحتى اسمها لطيف (100 مليون صحة) وهذا يعني أن كل إنسان في هذا الوطن هناك اهتمام بصحته".

وتابع أن الجسد والصحة نعمة من الله، والكنيسة أيضا تهتم بجسد الإنسان من خلال الأصوام، وكلها من أجل صحة الجسد، وفي العالم حاليا هناك الملايين يعيشون الحياة النباتية، والصوم والانقطاع عن الطعام تعبير عن محبتك لله.

هذا، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية عدة مبادرات مهمة في مجال الصحة، وأبرزها حملة "100 مليون صحة"، والتي كانت في البداية تهدف إلى القضاء على فيروس سي، وتم عمل مسح ضخم للمواطنين المصريين، وعلاج الملايين بالمجان، كما أطلق أيضا مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي عرفت بمبادرة صحة المرأة المصرية، وأطلق أيضا مبادرة لعلاج الأمراض المزمنة، ومبادرة أخرى للكشف عن أمراض السمنة والتقزم لدى الأطفال في المدارس.