3 إصابات بعد مهرجان الجونة.. كورونا يضرب عددا من نجوم الفن

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، إصابة 4 فنانين بفيروس كورونا منهم 3 أعلنوا إصابتهم وظهور المرض فور عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي.

وأعلن مغني الراب ويجز عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

وأحيا مغني الراب ويجز إحدى الحفلات الخاصة خلال مهرجان الجونة السينمائي.

وانهالت عليه الدعوات بالشفاء والاطمئنان عليه من قبل جمهوره، لينشر بعدها الشكر لجمهوره عبر الاستوري الخاص بيه قائلا "أحب أشكر كل الناس اللى دخلت تطمن عليا، والوضع مش صعب ومافيش أي مشاكل، على أمل أن احنا نعدى الشوية دول ونطلع نجاتيف ونبتدى نغزو العالم مرة أخرى".

وأيضا أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن منذ دقائق قليلة، إصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا عبر حسابها على فيسبوك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكتبت سارة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وايضا اعلنت مصممة الملابس ريم العدل اصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها بالفيسبوك عقب عودتها من مهرجان الجونة.

وكتبت ريم"رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.

واضافت بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع.

كما فوجئنا بأعلان الفنانه نشوي مصطفي بأصابتها بفيروس كورونا وكتبت عبر حسابها بالفيسبوك."ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

وبعدها بساعات نشرت رساله استنجاد عبر الفيسبوك وكتبت"بموت حرفيا، بروتوكول العلاج معملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفى".

لتستجيب لاستغاثتها وزارة الصحة والدكتور اشرف زكي ليعلن ابنها عبد الرحمن عبر حسابها بالفيسبوك في طريقهم للمستشفي وكتب "أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبين اللي بيدعو لأمي، وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة، إحنا دلوقتي في عربية الإسعاف في طريقنا للمستشفى، شكرا وزارة الصحة المصرية، شكرا الفاضل الدكتور نقيب الممثلين

كما كشفت الفنانه امينة خليل عن اصابتها وشفائها بمرض كورونا

وا علنت الفنانه امينه خليل عبر برنامج "insider بالعربي "اصابتها بفيروس كورونا خلال استضافتها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وقالت امينة خلال استضافتها في البرنامج خلال تواجدها بمهرجان الجونة"انا اصبت بكورونا والحمدلله تم شفائي منها ،التجربة صعبة ولم تكن لطيفة ابدا ولكنها عدت.

واضافت امينه ان عدم تواجد خطيبها عمر طة معها في الجونة ولا نشر صور تجمعهم عبر انستجرام"حياتي الخاصة ملك لي ولا احب ان انشرها بشكل مستمر،وعمر لم يحضر مع المهرجان لانه ليس مجاله "

الفنان اللبناني نيقولا معوض هو الاخر فاجئ جمهوره بأعلان اصابته وشفاؤه بكورونا خلال استضافة ببرنامج "insider”اصابته وتعافيه من فيروس كورونا دون الاعلان عن اصابته وقت مرضة

كما اعلن الفنان محمود الليثي، إصابته بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى إصابة زوجته ووالدته وكتب "الليثي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "عندي كورونا بقالي أكتر من عشر أيام، وحالتي مستقرة الحمد لله".وأضاف: "بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لأمي وزوجتي لأن حالتهم غير مستقرة، ومحتاجين دعاء، وآسف لو حد اتصل ومردتش".

ليعلن بعد فتره تعافية من الفيروس ويكون اول ظهور له خلال مهرجان الجونة السينمائي بلوك جديد خطف الانظار .

وسبق كل هؤلاء النجوم الفنان مصطفي درويش والذي اصيب بكورونا في بداية الموجة الاولي للفيروس وبعد تعافيه من المرض فتح مطعمه عده ايام لغير القادرين.