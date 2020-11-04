الإسلام السياسي.. خطر يهدد أوروبا بدعم قطر وتركيا

تعيش بعض الدول الأوروبية مؤخرًا في مواجهة كبرى مع التطرف، الذي يمثل خطرًا على نموذج العيش الأوروبي بسبب الإسلام السياسي المتمثل في تنظيم الإخوان الإرهابي والذي ترعاه تركيا وقطر، حسبما ورد في التقرير الذي عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، طالب أوروبا بمحاربة الإسلام السياسي، وقال إن تياراته تهدّد الحرية في أوروبا، وهذه التصريحات تأتي بعدأيام قليلة من هجوم إرهابي في فيينا، وفي وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة ظاهرة "الإرهاب الإسلاموي".

وشدد مستشار النمسا على أن الإسلام السياسي يُعد إيديولوجية تشكل خطرا على نموذج العيش الأوروبي"، بينما أكد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر أن الاجتماع المقبل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي سيركز على "الهجمات الإرهابية الإسلاموية".

وأشار التقرير، إلى أن النظام القطري يتبع سياسة إقليمية مشبوهة تُضاعف أكثر من خطر تسليمه مقاتلاتِ "اف-35" الأمريكية التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" بالولايات المتحدة، وعلى الرغم من تأسيس أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط داخل قطر في قاعدة "العديد" الجوية، إلا أن الدوحة تقف إلى جانب القوات والمعسكرات المعادية لواشنطن والدول الغربية في المنطقة، كما أنها تسعى لاستغلال علاقاتها مع المعسكرين الموالي والمعادي للغرب بشكل عام لتحقيق مآرب دبلوماسية.