انطلاق مسابقة الشركات الإبداعية الناشئة بمشروع "كرييتيف سيركلز"

تنطلق خلال الأسبوع الجارى وحتى منتصف شهر نوفمبر، فعاليات مسابقة "الشركات الإبداعية الناشئة" والتي ينظمها برنامج "كرييتيف سيركلز" وتقام بالتعاون والشراكة بين وزارة الثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية اليونيك ومعهد جوتة ويتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي في مصر.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الاستثمار في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يُعد أحد المحاور الأساسية لبرامج عمل الوزارة، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الإبداعي ويُسهم في توفير فرص عمل لتحقيق محاور التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المسابقة تستهدف اكتشاف المشروعات والمبادرات والأفكار ذات الجدوى الاقتصادية والتي يمكن أن تتطور إلى مشروع ثقافي ثم إلى شركة إبداعية ناشئة أو مؤسسة قابلة للنمو والتوسع، حيث يحصل الفائزون على فرص تعاون مع وزارة الثقافة أو المساهمة في تنفيذ المشروع وفقا للدعم المطلوب ومدى توافقه مع أهداف وبرامج الوزارة.

يشار إلى أن المسابقة تختص برواد الأعمال الإبداعيين أو المؤسسات التي تُقدم سلعا أو خدمات ثقافية أو إبداعية أو فنية ونصت شروطها على ألا يقل فريق العمل عن ثلاثة أفراد ولا يزيد عن 5 أفراد، أن يكون المؤسسون مصريين أو المؤسسة مسجلة في مصر بشكل قانوني سواء كانت مؤسسة حكومية أو شركة خاصة أو مؤسسة أهلية، ألا يقل سن المؤسسين عن 18 عاما (توجد أفضلية للشباب)، وجود نموذج عمل يحقق هامش ربح وأن يبدو ذلك في نموذج عمل يظهر وجود جدوى اقتصادية للمشروع، وجود جدوى مجتمعية من تنفيذ المشروع أو الفكرة، وجود تصور مقترح متكامل من خلال الإجابة على كل أسئلة الاستمارة الخاصة بالتقدم للمسابقة كما يفضل وجود خبرات عملية أو أكاديمية أو كلاهما لدى فريق العمل وأن تكون متصلة بطبيعة المشروع أو الفكرة أو أي من فروع إدارة الأعمال إلى جانب التباين في الخبرات المهنية أو الأكاديمية أو كلاهما بين أعضاء فريق العمل أو المؤسسين وتقديم معلومات من مصادر أصيلة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو أي من المراكز البحثية الجامعية أو الوكالات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الدوريات والمراجع العلمية، كما يُشترط التقدم من خلال استكمال الاستمارة باللغة العربية وإرسالها على البريد الإلكتروني ( creativecircles.xyz@contact) حتى السابعة مساء الأحد 15 نوفمبر 2020.

تتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور صفوت النحاس مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقاً، الدكتورة هبة مدحت زكي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة الأعمال FEPS BI ، جمال جميع مدير الاستثمار بشركة ايرجو ميديا فنتشرز.

يذكر أن برنامج كريتيف سيركلز يهدف إلى مساعدة الشباب من رواد الأعمال الثقافيين والإبداعيين على اكتساب المهارات الضرورية والمعارف والعلوم الأساسية لإطلاق مشروعاتهم ومنتجاتهم الإبداعية من خلال البرنامج التدريبي "الرحلة"، إضافة إلى مسابقة الشركات الإبداعية الناشئة التي تُقدم بضائع أو سلع أو خدمات ثقافية وفنية في طور الفكرة.