مدير مهرجان الموسيقى العربية توجه الشكر للرئيس السيسي ووزيرة الثقافة

قالت الدكتورة جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقي العربية في نسخته الـ29، إن مهرجان الموسيقي العربية أحد أهم المهرجانات التي تتم في ذلك الشأن على مستوى الدول العربية، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الثقافة لإتمام المهرجان والذي انطلق، اليوم.

وأضافت "مرسي"، خلال تقرير مصور معها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المهرجان في نسخته الـ29 سيتم فيه تكريم الموسيقار الكبير حلمي بكر والدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة: "أنا سعيده لسعادتهم، وده أهم ما في المهرجان"، موضحة أن المهرجان يضم عدد كبير من المطربين العرب وغيرهم من أبناء دار الأوبرا مثل الفنان محمد منير وهاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح.

وأكدت، أن غدًا سيتم عرض المؤتمر في المسرح الصغير وحتى 7 نوفمبر، وسيتم العمل فيه بشكل "أونلاين"، حيث يتواصل أعضاء المهرجان مع كافة الخبراء بمختلف الدول، مشيرة إلى أن مسابقة الدكتور رتيبة الحفني ستجري غدًا للأطفال والمطربين الشباب.