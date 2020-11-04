كاتبة: الديمقراطيون تلقوا صدمة كبيرة في الانتخابات الأمريكية

قالت الكاتبة المتخصصة في الشأن الأمريكي، رنا أبتر، إن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، ما زال أمامه حظوظ للفوز، خاصة بعد حسم النتائج الأولية في ولايات ويسكونسن، وميتشجين، وجورجيا، ولكن الديمقراطيين تلقوا الضربة القاضية في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضافت "أبتر"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "المشهد"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبدالحميد، الأربعاء، أنهم يواجهون صعوبة واضحة في الحصول على الأغلبية في المجلسين، وحتى لو تم فرز كل الأصوات في الولايات المتأرجحة حتى الآن، فإنهم لن يستطيعوا الحصول على الأغلبية، كما أنهم خسروا بعض المقاعد التي كانوا يعولون عليها في زيادة أغلبيتهم في مجلس النواب، وهذا يعني أن الأموال الطائلة التي دفعوها لم تأتي بثمارها، والنتيجة المرجوة منها، وهذه النتائج شكلت صدمة كبيرة للديمقراطيين وسيأخذون وقتا للتعافي.

وتابعت الكاتبة المتخصصة في الشأن الأمريكي، أنه قبل عد الأصوات لا يستطيع أي شخص أن يحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية، وجرت العادة في الولايات المتحدة بعدم الإعلان الرسمي للنتائج إلا في اليوم التالي، وهناك تقارب في النتائج وهذا يعني أنه قد يتم اللجوء للمحاكم، وهذا يعني أن القضية سوف تمر في عدة مراحل للتقاضي، ومنها أن تمر هذه الدعاوى أمام محاكم الولايات التي تحيلها إلى المحكمة العليا إذا ما رآت ذلك، أو إغلاق القضية، وهذا يعني أن الفصل في القضية سوف يستغرق وقتا طويلا.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.