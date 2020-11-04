بنسلفانيا وميتشيجان وويسكونسن السيناريو الأخير أمام ترامب للفوز

تغريدات متتالية شكك عبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، حتى أن حملته هددت بالمطالبة بإعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات، وذلك بعد التراجع الشديد لـ "ترامب" أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

لم يقتصر تراجع ترامب على التصويت الشعبي الذي ذهبت المؤشرات الأولية فيها حصوله على 48.2 % من الأصوات، مقابل 50.2% لصالح منافسه بايدن، وفقا لإحصاء شبكة "فوكس نيوز"، ولكن حتى على مستوى المجمع الانتخابي فلم يحصل الرئيس سوى على 213 صوتا مقابل 238 للمرشح الديمقراطي، وحتى الآن هناك 87 صوتا في 9 ولايات لم تحسم بعد، قد تضمن الفوز للمرشح الذي ينجح في حصد 270 صوتا، فيتبقي لترامب 57 صوتا على الفوز، بينما يكفي 32 صوتا ليضمن لـ "بايدن" الطريق إلى البيت الأبيض.

تعتبر بنسلفانيا هي الولاية الحاسمة في سباق الانتخابات حيث لديها 20 من أصوات المجمع الانتخابي، ففي حالة فوز ترامب بتلك الأصوات قد يعتبر أقرب إلى الحسم، وحتى الآن تذهب المؤشرات الأولية إلى تقدم ترامب في الولاية بنسبة 53.4%، ولكن حتى الآن لم تنتهي الولاية من فرز الأصوات بها بشكل نهائي، ولكن بنسلفانيا ليست كافية لحسم الانتخابات لصالح الرئيس المنتهية ولايته، فهو في حاجة بجانب أصوات نورث كارولاينا الـ 15 وجورجيا الـ 16، التي بالفعل تشير المؤشرات إلى تقدمه بهم، إلى أصوات ميتشيجان الـ 16 وويسكونسن الـ 10، التي يتقدمهم فيهم بايدن.وأعلنت حملة دونالد ترامب أنها بصدد طلب إعادة فرز الأصوات في ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا، الذين يكونون 46 صوتا كافية لقلب ميزان الانتخابات رأسا على عقب، وبالفعل رفعت الحملة، دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان، الذي تقدم فيها بايدن بنسبة 49.7 % من الأصوات، في محاولة لإعادة السيطرة على السباق الانتخابي.

أما بايدن الذي قطع شوط طويل حتى الآن لا يحتاج سوى 32 صوتا، منهم 6 أصوات في نيفادا، بالإضافة إلى 26 صوتا مجتمعين في ميتشيجان وويسكونسن، ليصل إلى 270 صوتا تضمن له الوصول إلى مقعد الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأصوات المجمع الانتخابي هي التي ضمنت لدونالد ترامب الفوز في انتخابات 2016، حيث نجح في الحصول على 270 للفوز بمقعد الرئيس أمام هيلاري كلينتون الذي فازرت في حصد أصوات التصويت الشعبي، ولكن المجمع الانتخابي الأمريكي له الكلمة الأخيرة في حسم الانتخابات الرئاسية.