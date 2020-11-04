لما جبريل: فلوريدا شهدت حجم دعاية كبير جدا

قالت الإعلامية لما جبريل، مراسلة قناة "Extra News" في الولايات المتحدة الأمريكية، لتغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية، إن ولاية فلوريدا من ضمن الولايات المتأرجحة، ولذلك تشهد حجم دعاية كبيرة جدا، خاصة من الديمقراطيين، ولكن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فاز بها، وهي ولاية يوجد بها نسبة كبيرة من الأقليات.

وأشارت "جبريل"، في لقاء عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عقد مؤتمرا في هذه الولاية لدعوة الناخبين للتصويت لصالح المرشح الديمقراطي "جو بايدن".

وأوضحت، أنه بالنسبة لمنطقة جورجيا، فإن بعض وسائل الإعلام الموالية لبايدن تشير إلى فوزه بالانتخابات، والموالية لترامب، تشير إلى فوزه، ولا يوجد شيء حاسم فيها، أما في بنسلفانيا فإنها تعتبر "الولاية المفتاح" في هذه الانتخابات، ومن غير المتوقع إعلان نتائجها اليوم، ولكن ستكون غدا.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.

وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.