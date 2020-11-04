وزير النقل بعد تكريمه من "المهندسين": فخور بانتمائي للمهنة والنقابة

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اعتزازه وفخره بانتمائه لمهنة الهندسة وبعضوية نقابة المهندسين ، مشيرا إلى أن جميع المشروعات القومية الكبري الذي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة يقف وراءها المهندسون الذين يعتبرون بحق بناة مصر الحديثة.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاوري، أمين عام النقابة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، بمقر وزارة النقل مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان لنقابة المهندسين أشاد نقيب المهندسين خلال اللقاء بما شهدته وزارة النقل من مشروعات قومية خاصة مشروعات شبكة الطرق الحديثة وزيادة معدلات السلامة والأمان في السكة الحديد وعلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر الآن في بناء المشروعات والتي تقام بسواعد أبناء نقابة المهندسين.

من جانبه، أكد أمين عام النقابة أن مهندسي مصر الذين كانوا كلمة السر في تحقيق الجيش المصري العظيم لمعجزة نصر أكتوبر المجيدة قبل 47 عاما ـ لا يزال عطاؤهم الوطنى متواصلا لبناء مصر الحديثة.

وفي نهاية اللقاء قدم نقيب المهندسين وأمين عام النقابة درع النقابة لوزير النقل كامل الوزير تقديرا لجهوده.

وكانت نقابة المهندسين قد نظمت في وقت سابق، احتفالية لتكريم محاربى حرب أكتوبر من المهندسين، وقال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن القوات المسلحة حققت معجزة عسكرية بكل المقاييس، فى أكتوبر 73، وحققت نصرا عظيما حطم كل الأساطير نظرا لاسترداد الوطن لكرامته وهيبته، وإعادة سيادته على كل كامل أرضه الطاهر نصراً عكس قدرة القوات المسلحة وشعبنا العظيم على الصمود والصبر وتحمله لكل الصعاب وتجاوزنا محنة 1967.

وتابع: تم إعداد وبناء القوات المسلحة بصبر وجلد لمعركة المصير، فى الوقت الذى ظن فيه العالم أجمع أنه لن تقوم قائمة لجيش مصر مرة ثانية.