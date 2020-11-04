هيئة الدواء المصرية: لدينا 4 أضعاف الاستهلاك الطبيعي.. بنطمن المواطنين

قال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة مستعده تماما لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث أن الجائحة الأولي للفيروس نجحت خلالها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية لتغطية كافة احتياجات الدولة من الأدوية والمستحضرات الطبية: "الكميات المنتجه من يونيو لأكتوبر 4 أضعاف الاستهلاك الطبيعي، وبنطمن المواطنين".

وأضاف "الغمراوي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن تكالب الكثيرون من المواطنين في تخزين الأدوية في المنازل كانت سبب عدم تواجد العقاقير في الأسواق خلال الموجة الأولي من الجائحة، وهناك الكثير من البدائل لنفس الصنف بنفس المادة الفعالة ولكن باسم أخر، موضحا أن دور الصيدلي والدكتور هو توجيه الجمهور للعقار المقارب لما يريد حال عدم توافره في الصيدلية.

وأكد أن الهيئة قامت باستحداث نظام لرصد ومتابعة الأدوية، وأصبح لديها معلومات لحظية لتحليل الأدوية وأصنافها شهريا من بلد المنشئ وحتى عرضه للبيع في الصيدليات: "عندنا رصد للكميات الخام من العقاقير، والمخزون الخاص بالشركات، وشركات التوزيع، وفي الصيدليات، وأحنا شايفين كل السلسة دي"، مشيرا إلى أنه لا توجد آلية لمنع بيع أكثر من عبوه للمواطنين، ولكن يجب على الصيادلة عدم إعطاء أكثر من علبة للمستهلك حتى لا يحدث نواقص.

وتابع: "أدوية علاج الفيروس سجلنا 8 مستحضرات جديدة كمستحضرات طبية استثنائية، وتم تزويد 379 مستحضر ومطهر مسجل في الأسواق، ومازالت الهيئة تقبل تسجيل مستحضرات أخرى".