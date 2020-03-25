زميل هيئة الدواء الأمريكية يثني على الإجراءات المصرية لمواجهة كورونا

أثنى الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية وزميل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الفقي خلال لقاء عبر "سكايب" مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC" والذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم: "أحيي الحكومة المصرية جدا على القرارات المتتالية اللي بتاخدها" مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة تعمل على نزول منحنى الإصابات.

وتحدث الفقي عن معدل الإصابات بالولايات المتحدة الأمريكية مضيفًا: "المعدل بيزيد جدا، أعلى ما زاد قبل كده والوفيات عدت 500 والحالات عدت 50 ألف نصفهم في ولاية نيويورك".

وأشار إلى أن عنق الزجاجة الذي يواجه عدد كبير من الدول هو عدم توافر التحاليل بشكل يوازي الحالات اللي عاوزين نشوفها مضيفًا: "التحدي القائم هو عدد الأسرة مقارنة بالـ15% اللي محتاجين عناية فائقة".