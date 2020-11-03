رامي رضوان يعرض تقريرا عن سيدة تنفق على بنتيها بالعمل على "عجلة"

عرض الإعلامي رامي رضوان، تقريرًا عن سيدة تُدعى سها السعيد أم لفتاتين، تعمل على "عجلة" لتوصيل الطلبات من أجل الإنفاق عليهما، ومساعتهما بهذه "العجلة" من أجل أن يصلوا إلى المدرسة.

وقالت "السعيد"، خلال تصريحات لها مع كاميرا برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنها كانت متزوجة في محافظة غير التي تقطن فيها الآن، ولكن زواجها لم يستمر، وبنتيها وصلتا إلى سن المدرسة في الوقت الحالي، وكان يجب عليها الاهتمام بدراستهما بشكل أكبر في الوقت الحالي.

وأضافت أن فكرة مشروع العجلة ساعدتها كثيرًا في الإنفاق على بنتيها، وسيدة هي من جلبتها لها لمساعدتها في توفير الطعام والمال لبناتيها، متابعة: "واحدة ست اشترتلي العجلة، بوصل بيها بناتي المدرسة، ومن ثم أوصل بها الطلبات للمنازل عشان أكسب من وراها فلوس".

وأردفت أنها توفر وقتًا للمذاكرة لبنتيها والاهتمام بهما، ووقت للمنزل والاهتمام به أيضا، ومن ثم تبدأ يومها مع أول هاتف يطلب منها شراء بعض الطلبات لها.

وأتمت: "المشروع بتاعي لو اتطور شوية هيفرق معايا كتير، أحتاج إلى إمكانيات أكبر من التي أعمل بها، أحلم بالاستقرار في العمل من أجل توفير حياة كريمة لبناتي ويعيشوا في مستوى أعلى مما هما فيه".