إيطاليا تفرض قيودا مشددة في 4 مناطق لمواجهة تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن قيودا مشددة جديدة ستفرض في مناطق كالابريا ولامبارديا وبييمونتي وفال داوستا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن حزمة إجراءاتها الجديدة التي تقسم البلاد إلى 3 مناطق حمراء وبرتقالية وصفراء، حسب شدة الجائحة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسيسمح للأشخاص المتواجدين في المناطق الحمراء بمغادرة منازلهم للتوجه إلى العمل فقط أو لضرورة صحية، في حين تغلق بها الحانات والمطاعم وأكثر المحلات التجارية.

وعلى العكس من إجراءات الغلق المطبقة في الربيع الماضي، ستبقى جميع المصانع مفتوحة.

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس الماضي، تسجيلها 26.831 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات، منذ بدء التفشي في البلاد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكانت حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، فرضت عدة قيود، منها إغلاق الحانات والمطاعم في السادسة مساء، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما والمسارح والصالات الرياضة وحمامات السباحة في البلاد تمامًا بعد ارتفاع حاد في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ووافقت على حزمة دعم للقطاعات المتضررة من القيود بلغت قيمتها أكثر من خمسة مليارات يورو.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 30550 إصابة و352 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وتواجه البلاد منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات يعتبر حتى الآن بعيدا عن مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.