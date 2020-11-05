"هناء": جوزي عاوزني أرقص في وجود حماتي: "ست كبيرة خليها تنبسط"

لم تجد سبيل لعرض أزمتها التي تعاني منها بسبب تصرفات زوجها، سوى نشر المشكلة على إحدى مجموعات "فيس بوك" ناشدت خلالها "هناء عبد العزيز" المقيمة بمدينة كفر الدوار في البحيرة، أعضاء الجروب إيجاد حل لمشكلتها مع زوجها، موضحه أنه يطلب منها أن ترقص بملابس مكشوفة أمام حماته، بعد أن انتقلت إلى منزل أسرة زوجها قريبا، وهو الأمر الذي يضعها في حرج ولم تعتد على فعله.

"أنا عروسة جديدة متزوجة منذ ٣ شهور، وبسبب أزمة فيروس كورونا انتقلت إلى منزل حماتي، علما بأن حمايا متوفي، ومنذ انتقالنا، أصبح لزوجي طلبات غريبة، أتغاضى عن الكثير منها، ولكن الأمر الذي يضعني في حرج هو طلبه المستمر أني أرقص أمام حماتي"، هذه رسالة هناء عبد العزيز، على جروب فيس بوك خاص بأهالي كفر الدوار، تفاعل معه المئات خلال فترة لا تتجاوز ساعة، ومنهم من تناول الموضوع بسخرية، ومنهم من نصحها ووجها لتتخطى تلك الشكلة.

وتابعت الزوجة: "جوزي بيشغل أغنية الواد قلبه بيوجعه وعاوز حد يدلعه، ويطلب مني إني أرقص، وحماتي تقعد تسقف وجوزي كمان، وبحس ساعتها إني زي الرقاصة، وقولت لجوزي إني مكسوفة أوي، وقاللي أمي ست كبيرة خليها تنبسط".

وطلبت "هناء" من أعضاء الجروب مساعدتها وعدم السخرية منها ومن وضعها، وقالت: "بجد أنا مش عارفة اتصرف إزاي، ومحتاجة حد يفهمني الوضع ده صح ولا غلط، وأعمل إيه مع جوزي عشان يتوقف عن طلب رقصي أمام حماتي".

ولاقى المنشور الخاص بالزوجة الشابة، تفاعل كبير من رواد فيس بوك، وعلى الرغم من مضايقات بعض الشباب إلا أن السيدات والفتيات تفاعلوا مع المنشور، ووجهوا لها النصيحة بأن تفهم زوجها تضررها من الأمر، وتطلب منه عدم تكراره أمام حماتها مرة أخرى.