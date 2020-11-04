أسامة الأزهري يوضح كيفية كسب الرزق: بالعمل والإبداع والإتقان

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا علاقة للرضا أو الغضب الإلهي باتساع الرزق أو ضيقه، ولكنها مرتبطة بأسباب الله في كونه ومن يسير عليها سيصل لطريق اتساع الرزق مثل العمل والكد والتعب والعمل والإبداع والإتقان.

وأضاف "الأزهري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن إحدى الدراسات التي قامت بها أستاذة جامعية استمرت 3 سنوات فيها تم رصد كدراسة ميدانية، وخلصت أن معدل ساعات العمل عند شرائح كثيرة في مصر لا تتعدى الـ28 دقيقة يوميا كإنجاز حقيقي: "المعدل الحقيقي لأداء يعني العمل بـ1 من 12 للطاقة المطلوبة"، موضحا أن المفتاح الوحيد التي عملت به كافة الدول ومنها اليابان ونجحت هو التعب وبذل المجهود والمعافرة: "مهما كانت تقوى الشخص يفتح الله أبواب الرزق لمن يسعى ويعمل ويكافح حتى وإن كان غير مؤمن، وتغلق تلك الأبواب في أوجه المؤمنين الذين لا يجتهدون في العمل وإتقانه".

وأكد أن الحال الإيماني لدى الشخص قد يكون مفتاحا لسعة الرزق، ومنها الاستغفار الكثير والمواظبة عليه أحد مفاتيح وأبواب الرزق، والتقوى والمواظبة في الانضباط على الإيمان وعدم التورط في المعاصي والسلوكيات السيئة، وكذا صلة الرحم، مشيرا إلى أن كثرة الإنفاق في سبيل الله تضر الأموال ولا تنقصه، وهو الأمر الذي يغفله الكثيرون.

وتابع: "التقوى والاستغفار ونورانية صدر الإنسان هي من تدفعه بالسعي والاكتساب ويضر الرزق، وفي حال كانت الثقافة الشائعة بين المجتمع هي العمل وإقامة والشغل مثل نمط الحياة في المجتمعات الغربية تؤدى إلى الرزق أيضا، ولازم يكون فيه إيمان بربنا ليبعث في النفس الأمل والعمل".