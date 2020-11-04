رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الخارجية الألماني يدخل الحجر الصحي للمرة الثانية بسبب كورونا

كتب:

أ.ش.أ
11:09 م | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية هايكو ماس سيدخل الحجر الصحي للمرة الثانية، بسبب مخالطته لمصاب بفيروس كورونا أثناء لقائه بوفد أجنبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، في بيان اليوم الأربعاء، إن ماس ووكيل وزارة الخارجية ميشائيل روث التقيا بوفد أجنبي وبعد اجتماعهما بالوفد، تم اكتشاف إصابة عضو من أعضاء الوفد الأجنبي بكورونا.

وبناء على هذا التشخيص، يدخل وزير الخارجية ووكيل الوزارة والموظفون الذين شاركوا في الاجتماع في الحجر الصحي.وذكر البيان أن نتيجة الاختبار الأول الذي خضع له الوزير الألماني جاءت سلبية، مشيرًا إلى أن ماس سيعزل نفسه داخل منزل في ولاية براندنبورج.

جدير بالذكر أن ماس دخل في نهاية سبتمبر الماضي في حجر لمدة 11 يومًا بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا، ولم تمر خمسة أسابيع على إنهائه هذا العزل الذاتي.

اقرأ المزيد:

ألمانيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا.. والإجمالي يتجاوز النصف مليون

12 ألف إصابة و49 وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا

حواس: ألمانيا ليست أمينة على رأس نفرتيني.. ونعد وثيقة دولية لاستعادتها

ألمانيا توافق على تقديم 2.3 مليار دولار لمساعدة صناعة السيارات

ألمانيا تعزز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع النمسا بعد هجوم فيينا