الأزهري: احذروا من التكاثر المبرر بمقولة "الطفل بييجي برزقه"

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن قناعة البعض بكون "الطفل بيجي برزقه والتكاثر بصورة مطلقة" أمر خاطئ وهادم للفكر والهدي النبوي، وهو فكر سلفي تأثر به المجتمع المصري خلال السنوات المنصرمة.

وأضاف "الأزهري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن النبي صلي الله عليه وسلم حذر من وصول المسلمين كـ"الغثاء" الذي لا قيمة له بين الأمم، وحذر بعدم الكثرة التي تكون عالة على الناس أو الوصول لحد "الغثاء" أو الكثرة بدون وجود غطاء يأمن المعيشة الكريمة.

وأكد أنه يجب على الأب مساعدة الابن في الحصول على تعليم جيد وقادر على أن يكون إنسانا يكفي نفسه وحوله ويكون مصدرا للقوة بين الناس، ومن يخالف ذلك سيكون حسابه عند الله كبيرا كونه لم ينشئهم بالشكل الصحيح المطلوب، مشيرا إلى أنه ومادام هناك مدير في العمل فيجب على العامل الاجتهاد وبذل الجهد المطلوب وأكثر، لأنه وبفعلته تلك سيسخر الله للعامل رب العمل لقضاء حاجتهن كما سيسخر له الرزق طواعية.