4 طرق للتعامل مع مصابي كورونا في العمل.. تعرف عليها

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القواعد والإرشادات للتعامل مع مصابي فيروس كورونا داخل بيئة العمل، يأتي ذلك في إطار دور وزارة الصحة لضمان حياة آمنة للمواطنين خاصة مع الحديث عن موجة ثانية للفيروس، ويتستعرض " الوطن" في نقاط هذا القواعد .

لإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتقاله

- يجب تدريب الموظفين على الإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتقاله لزملائهم في العمل بسرعة.

- الحرص على عدم حضور الموظف المريض إلى العمل، والإبلاغ عن مرضه عن طريق الهاتف.

- تنظيف الأسطح التي لامسها المصاب، والمناطق التي استخدمها مثل المراحيض ومقابض الأبواب والهواتف.

- إخطار جميع المخالطين للموظف المصاب حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض.

وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن أنّ الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا دخلت أسبوعها الثالث، وتعود أسبابها لعدم التزام قطاع كبير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن دخول فصل الشتاء بسبب طبيعة فيروس كورونا وانخفاض درجات الحرارة.

الفئة العمرية بين 30 و50 عاما، هي الأكثر عرضة للإصابة

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الفئة العمرية بين 30 و50 عاما، هي الأكثر عرضة للإصابة، ونسبة الزيادة وفقا لدراسات طبية خلال الأسبوعين الماضيين، وبداية الأسبوع الثالث من الإصابات، تتحدث عن زيادة بين 4 لـ9 إصابات، وهو المتوسط الحالي في عدد الزيادة، وهو رقم جيد ومستقر ولا داع للخوف.

وقال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، لـ"الوطن"، إنّ الإصابات بفيروس كورونا ستكون مرتفعة خلال الموجة الثانية، لكن ليست بنفس حدة شهري يوليو ويونيو، لافتا الى أنّ معظم الحالات ستكون بين متوسطة وخفيفة.

وأضاف عصمت، أنّ مصر لن تصل إلى صفر إصابات والعالم كله هكذا، ومنظمة الصحة العالمية توقعت ذلك، فمع توفير لقاح لفيروس كورونا سيكون أمامنا بعض التحديات، وهي مدى فعالية اللقاح والكمية المتاحة والسعر الذي سيطرح به في الأسواق.