"القضاة": إجراءات قانونية ضد من يستغل واقعة الطفل للنيل من رجال القضاء

استنكر نادي قضاة مصر بأشد العبارات تمادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في اتخاذ واقعة الطفل نجل القاضي الفردية كذريعة للنيل من السلطة القضائية ورجالها الشرفاء.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، يؤكد أن تلك التصرفات تأتي رغم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وقيام والد الطفل بشكل غير مسبوق بتقديم الاعتذار لجموع الشعب المصري وتأكيد مجلس إدارة نادي القضاة على إدانته لكل تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله.

وتابع: "وإذ يؤكد نادي قضاة مصر رفضه التام لاستمرار تلك الحملة الانتقائية التي تثير الكثير من الأحقاد والضغائن وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتسعى للنيل من سلطاته والتعدي على صون القضاء والتربص به".

وواصل: "ويطالب نادي قضاة مصر جميع مؤسسات الدولة بالتصدي لهذه الهجمة الممنهجة لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية، ويؤكد أنه لم ولن يتنازل عن دوره الرئيسي في الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دوما بأحكامهم قواعد العدالة وقيم الفضائل والأخلاق".

واختتم بيانه قائلاً: "وسيقوم ترسيخا لمبدأ سيادة القانون - الذي يجب أن يلتزم به الجميع - برصد وحصر كل الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".