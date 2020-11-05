تكريم آدم حنين بمقطوعة موسيقية تمزج بين نشأته الصعيدية وعشقه للفراعنة

رحل عن عالمنا تاركا إرثا لا يقدر بثمن من منحوتات وتماثيل جعلت حفيد الفراعنة النحات العالمي آدم حنين نحات مصر الأول بلا منازع، وتكريما لاسمه وذكراه، قام الملحن والموزع المصري محمد نوارة بتأليف مقطوعة موسيقية مستوحاة من أعمال آدم حنين.

نوارة: أنا أعيش في عالم آدم حنين ونقاط التحول في حياته

وعن المقطوعة الموسيقية قال "نوارة" في تصريحات لـ "الوطن"، "منذ أن تم تكليفي بوضع موسيقى تعبر عن صاحب ترميم أبو الهول لتكون ضمن برنامج تكريم اسم المثال العالمي بمعرض "الأبد هو الآن" والذي ستقيمه مؤسسة ارت ديجيبت تحت رعاية وزارة السياحة والآثار بالهرم، وأنا أعيش في عالمه ونقاط التحول في حياته واستغرقت أياما وشهورا من البحث وتوقفت عند ثلاثة مراحل هامة من حياته، وقررت أن تكون هي محور مقطوعتي الموسيقية مرحلة نشأته كصعيدي عاشق لمصر ورحلته إلى فرنسا التي استغرقت 25 عاما وعشقة لمصر الفرعونية والذي انعكس في منحوتاته حتى أنه عاد من فرنسا ليكون مشرفا على ترميم تمثال أبو الهول، لذا مزجت بين آلات فرعونية منها الهارب والفلوت والآلات الشرقية تعبيرا عن النشأة والموسيقى الكلاسيكة".

محمد نوارة: حنين فتح لي عالما لم أكن مطلعا عليه

وتابع: فتح لي حنين عالما لم أكن مطلعا عليه لشخصية متفردة عشق الفن وأفنى حياته فيه ورفض أن يتاجر به بالرغم من قيمة قطعة ومنحوتاته العالية وفضل إهدائها لتكون ملكا للمصريين في متحفه في الحرانية، واختتم: "أتمنى أن تعبر مقطوعتي الفنية الموسيقية عن قطعه الفنية التشكيلية لتنقل الموسيقى عالم النحت".

وآدم حِنِين نحات ورسام مصري، ولد في القاهرة من أسرة أسيوطية تعمل في صياغة الحلي، ونشأ في حي باب الشعرية.

التحق بمدرسة الفنون الجميلة فيها سنة 1949 وبعد تخرجّه في 1953، قضى مدة في مرسم الأقصر، استكمل دراسته في ميونخ بألمانيا وأقام في فرنسا من 1971 حتى 1996، عمل من سنة 1989 إلى 1998 مع وزارة الثقافة المصرية في ترميم تمثال أبي الهول في الجيزة.