مدمن مخدرات يقتل زوجة شقيقه طعنا في شبرا الخيمة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، علي يد شقيق زوجها بمنطقة شبرا الخيمة، إثر تعديه عليها بطعنات قاتله وهو تحت تأثير المخدرات، وتحرر محضرًا بالواقعة، وجرى التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وطلب تحريات المباحث والتحفظ علي المتهم لحين ورود التحريات.

تلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بإقدام عاطل على قتل زوجة شقيقه بسكين مطبخ بعد أن طعنها طعنتين نتج عنها وفاتها فور وصولها للمستشفى.

انتقل اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وبسؤال نجل المجني عليها، 18عامًا، أقر أن المتهم كان يتناول المخدرات قبل ارتكاب الواقعة، وأنه قام بقتلها أثناء دخولها المنزل حيث يسكن معهما في نفس العقار، وجري نقل الجثة لمستشفي ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث وحجز المتهم.

وفي وقت سابق، قرر المستشار زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، تجديد حبس مدرس واثنين من أبنائه 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقتلهما موظف في مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجيرة، وجرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه يعاني من عدة أمراض، أصيب في المشاجرة بحجر في رأسه، أودى بحياته. ​