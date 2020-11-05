القصة الكاملة لاتهام طبيب بالتحرش بفتاة في "ميكروباص"

حصلت "الوطن" على التفاصيل الكاملة فى واقعة اتهام طبيب بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص وممارسة العادة السرية أمامها، حيث تبين أن معيد بجامعة الزقازيق، كان يجلس بجوار فتاة فى السنة النهائية بالجامعة، وحاول ملامستها والتحرش بها، ولم يكتف أستاذ الجامعة بفعلته على حد قول الفتاة فى التحقيقات، بل أنه مارس العادة السرية أمامها، مضيفة "المتهم بدأ فى النظر لهاتفه المحمول ثم نظر إلى وحاول التحرش بي فقمت بالصراخ واستنجدت بالأهالي".

من جانبه نفى المعيد بكلية طب جامعة الزقازيق، الواقعة، وقال في التحقيقات "أنا معملتش حاجه والله معملتش حاجة.. أنا عندي مرض ومعملتش حاجة"، وأكد أن الأهالي لقنوه علقة ساخنة، عقب ادعاء الفتاة بالتحرش بها حتى وصلت الشرطة وأنقذته من أيديهم، بحسب روايته.

داخل سيارة ميكروباص، فوجئ السائق بصرخات فتاة عشرينية، وحين سألها عن أسباب صرخاتها، لم تستطع الفتاة النطق من بشاعة التصرف الهمجي الذي تعرضت له، مكتفية بالإشارة إلى الشاب الجالس بجانبها، ففهم السائق وأوقف السيارة، ونزل ليجده في وضع مخل، فاعتدى عليه بالضرب بمعاونة المارة قبل تسليمه إلى الشرطة.

"يا جماعة أنا دكتور في الجامعة ومش هعمل حاجة غلط البنت ديه كدابة"، تلك الكلمات نطق بها الشاب كاشفًا عن مفاجأة كبرى، أنه معيد في كلية الطب جامعة الزقازيق، وأنه كان في طريقه إلى الجامعة، وقت أن فوجئ بالفتاة تصرخ وتتهمه بالتحرش بها، بحسب قوله للركاب.

10 دقائق لن ينساها الطبيب معيد كلية الطب بجامعة الزقازيق، والمارة يحيطون به ليضربوه، في مشهد مهين قبل أن تحضر الشرطة، وتلقي القبض عليه، ويتم اقتياده إلى قسم الزقازيق، وتحرر محضرًا ضده بالواقعة.

قررت النيابة العامة في الشرقية، تحريز ملابس المعيد، وإرسالها إلى الطب الشرعي لفحص السائل المنوي وإعداد تقريرًا مفصلا، وموافاة النيابة بنتائجه، كما قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي التحرش والفعل الفاضح العلني في مكان عام.

وتبين من التحقيقات أن طالبة جامعية فوجئت بطبيب حديث التخرج يتحرش بها داخل سيارة ميكروباص، حيث كانت في طريقها إلى جامعة الزقازيق، ووصل به الأمر إلى ممارسته العادة السرية أمامها، ليتوقف السائق على صرخات الفتاة، ويمسك ركاب السيارة بالمتهم.

أخطرت الشرطة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم، وتبين أنه طبيب بشري بجامعة الزقازيق، متهم بارتكاب فعل فاضح وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة والتحرش بها داخل ميكروباص أجرة، كانا يستقلانه بالقُرب من مبنى الجامعة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، بعد أن تمكن ركاب السيارة من الإمساك به وتسليمه إلى الشرطة عقب استغاثة الطالبة وصرخاتها من تصرف المتهم المشين، مشيرة إلى أن الشرطة حررت محضرًا بالواقعة، وأن الطبيب أنكر تلك الفعلة، وادعى أن الطالبة لفقت له ذلك الاتهام، موضحة أن تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث سوف تكشف عن تفاصيل الواقعة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة، في العقد الثالث من عمرها، تتهم فيه طبيبًا بشريًا بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وممارسة العادة السرية داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة للتحقيق مع المتهم بتهمة التحرش وهتك العرض وارتكاب فعل فاضح في مكان عام، وبدأت النيابة على الفور، تحقيقاتها مع المتهم، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة، واستدعت 3 من شهود العيان على الحادث، كما استمعت للطالبة صاحبة البلاغ لسماع أقوالها، فيما ورد على لسانها في محضر الشرطة.