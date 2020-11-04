قانوني: عقوبة طبيب الزقازيق قد تصل للسجن 15 عاما حال ثبوت إدانته

أكد الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن عقوبة المتحرش حال ثبوت الإدانة، جناية تصل عقوبتها بالسجن من 3 إلى 15 عاما، مضيفا: "إذا كانت الضحية أقل من 16 عاما، يتوافر هنا الظرف المشدد، والذي تصل عقوبته إلى المؤبد".

وقال "عبيد"، في تصريحان خاصة لـ"الوطن"، إن واقعة التحرش تقع بملامسة مناطق خادشة للحياء في جسد المرأة، مشيرا إلى أن لفظ التحرش غير مدرج حتى الآن بقانون العقوبات.

النيابة تقرر حبس الطبيب المتهم بالتحرش 4 أيام

وكانت واقعة جديدة من وقائع التحرش، وقعت صباح اليوم في مدينة الزقازيق؛ إذ فوجئت طالبة جامعية بطبيب حديث التخرج يتحرش بها داخل سيارة ميكروباص، عندما كانت في طريقها إلى جامعة الزقازيق، ووصل به الأمر إلى ممارسته العادة السرية أمامها؛ ليتوقف السائق على صرخات الفتاة، ويمسك ركاب السيارة بالمتهم.

وأخطرت الشرطة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم، وتبين أنه طبيب بشري بجامعة الزقازيق، متهم بارتكاب فعل فاضح، وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة والتحرش بها، داخل ميكروباص أجرة، كانا يستقلانه بالقُرب من مبنى الجامعة.

وقررت نيابة قسم ثان الزقازيق، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قيامه بـ"فعل غير أخلاقي"، في أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، تجاه إحدى الفتيات.

وتلقى اللواء ابراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثان الزقازيق، بنحفظ فتاة، تبلغ من العمر 19 عاما، بمعاونة سائق وعدد من المارة، على طبيب في أحد الشوارع العامة؛ لاتهامه بارتكاب فعل غير أخلاقي داخل الميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، واتهمته الفتاة بأنه ارتكب "عملا غير أخلاقي"، في أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحيه المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الطالبة، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس الطبيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.